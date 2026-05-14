販売が開始された「ハイランダー」2026年4月2日、トヨタは米国工場で生産されたトヨタ「ハイランダー」をトヨタモビリティ東京から発売しました。全国発売は今夏以降を予定しています。ユーザーからの反響について首都圏のトヨタディーラーに問い合わせてみました。「ハイランダー」の日本への導入については、同年2月16日に施行された、日米交渉を踏まえた「米国製乗用車の認定制度」が活用されています。【画像】ランクル