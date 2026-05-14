シー・シー・エム・シーは、ホロライブプロダクションの二次創作ゲームブランド「holo Indie」より、Yabusaka Games開発のVR対応エアホッケーゲーム『Holo Hockey』を5月14日にSteamにて発売した。 【画像あり】「獅白ぼたん」「大空スバル」などライバーとエアホッケー対決 本作は、VTuberグループ「ホロライブ」のタレントたちが登場するエアホッケーアクシ