Instagramは5月13日（米国時間）、ありのままの瞬間を友達と気軽に共有する新機能「Instants（インスタント）」のローンチを発表した。 （関連：【画像あり】Instantsを使用する様子） Instantsは、日常の一コマを親しい友達と共有する方法としてデザインされた機能で、シェアした写真は友達が閲覧すると消える仕組みとなっている。Instagramアプリ上の新機能として提供されるほか、一部の国では単独アプリも試験的に