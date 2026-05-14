ABEMAは、2026年4月における「ABEMA」オリジナル番組の月間視聴者数（MAU）が、2025年比で149％に伸長した（※）ことを発表した。 （関連：【画像あり】恋愛番組への出演で大きな話題を集めた石丸伸二） MAUが大幅に伸長した要因として、ABEMA開局10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』、新作オリジナル番組『恋愛病院』の好調が挙げられている。 『30時間限界突破フェス』は、人気オリジナル番組の特別版に