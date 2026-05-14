ココネは、スマートフォン向けアバターアプリ『ポケコロツイン』にて、にじさんじ所属VTuber「でびでび・でびる」と「ルンルン」によるコンビ『でびるんるん』とのコラボレーション企画を、5月14日から6月14日までの期間限定で開催することを発表した。 【画像あり】人気イラストレーター「さく之輔」による撮り下ろしたビジュアル 『ポケコロツイン』は、ふたごのキャラクター「ココロ