きょう（14日）岡山市の新幹線の車両基地で「炎がみえる」という内容の通報があり消防が出動しました。 【写真をみる】新幹線の車両基地で活動する消防当時の様子 「監視カメラ」で炎を確認し通報 消防によりますと、午前11時50分ごろ、岡山市北区北長瀬の博多総合車両所岡山支所で「炎がみえる」と監視カメラで確認した施設の職員から119番通報がありました。 消防車４台が出動しましたが、炎は確認されず、現場には燃えた