北朝鮮による拉致被害者、市川 修一さんの兄・健一さんが霧島市で開かれた野外音楽イベントで署名活動を行いました。署名活動を行ったのは北朝鮮による拉致被害者、市川 修一さんの兄・健一さん夫婦やこの問題に関心をもつ高校生です。霧島市で９日に開かれた野外音楽イベント、「霧島高原FES」の会場で初めて行われました。会場を訪れた多くの人が足を止め、署名に応じたり激励したりしていました。（市川修一さんの兄・健一