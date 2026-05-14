ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は14日、国内テーマパークで初めて視覚障がい者向けの道案内デバイス貸出サービスを22日から本格導入すると発表した。【画像】国内初の導入…視覚障がい者向け道案内デバイスUSJでは昨年末にほじょ犬の排泄場所として利用できるアシスタンスドッグ・ステーションの設置を行うなど、これまでもさまざまなバリアフリー施策を導入してきた。このたびの視覚障がい者向けの道