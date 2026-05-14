川口オートの「KAWAGUCHIAUTORACECLASSIC2026」が14日、初日を迎えた。オール川口による、ファンへの感謝を込めた1節。まずは開門時、選手がお客さんを“お出迎え”してスタートした。1Rから地元きってのスター、森且行（52）が勝ってファンは大喜び。その森は、5、6R発売中に行われた「売店応援」でも店頭でお客さんにアピール。サイン、写真撮影の行列に丁寧に応じていた。古木賢・選手会副支部長は「ファンに感謝