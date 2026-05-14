無登録で海外金融商品への出資を募り、巨額の資金を集めていたとみられる投資関連会社の実質的経営者らが逮捕された。高利回りや元本保証をうたって勧誘していたとされ、警視庁は約870億円にのぼる出資金の実態解明を進めている。無登録で海外金融商品への出資募り約870億円集めたか無登録で海外の金融商品への出資を募り、870億円を集めたとみられる投資関連会社の実質的経営者らが逮捕された。大坂陽司容疑者ら6人は、国の登録を