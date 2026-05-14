ドジャースの大谷翔平投手（３１）は１３日（日本時間１４日）に本拠地ロサンゼルスでのジャイアンツ戦に先発登板し、７回を４安打無失点、８三振２四球で３勝目（２敗）を挙げた。打者２６人に今季最多の１０５球を投げ、最速１００・６マイル（約１６１・９キロ）をマーク。防御率０・８２。チームは４―０で勝って連敗を４で止めた。４連敗中のチームを救うべくマウンドに上がった。初回、先頭イ・ジョンフ（李政厚）はフル