俳優の山崎賢人が12日、東京・銀座で行われたスイスの高級腕時計ブランド「HUBLOT」のイベント「ウブロ ビッグ・バン リローデッド」に登壇し、自身の俳優人生の転機や今後の展望について語った。山崎賢人イベントでは、新作腕時計の発表にあわせてトークセッションが実施され、山崎はこれまでのキャリアと向き合いながら、自身の“変化”や“挑戦”について率直に語った。○「『キングダム』が大きな転機だった」映画『キングダム