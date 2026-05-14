【モデルプレス＝2026/05/14】俳優の杉浦太陽が5月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。帰宅した時の次女・夢空（ゆめあ）ちゃんのショットを公開した。【写真】辻ちゃん夫「ふわふわな髪の毛可愛すぎる」カメラ目線でミルク飲む0歳次女◆杉浦太陽、次女・夢空（ゆめあ）ちゃんショット杉杉浦は「㷌宅 ユメ〜」とつづり、夢空ちゃんのショットを投稿。椅子に座り、哺乳瓶をくわえ、カメラ目線の夢空ちゃんの姿を披露し