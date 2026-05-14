【モデルプレス＝2026/05/14】元日本テレビで現在はフリーの宮崎宣子アナウンサーが5月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子のための弁当を公開し、反響を呼んでいる。【写真】46歳1児の母アナウンサー「いつも手が込んでて尊敬」風邪の中作った2歳息子弁当◆宮崎宣子、息子への弁当公開宮崎は「今日のお弁当70点でした。おにぎり1個残し真ん中の揚げ豆腐、煮豆、しめじの煮物は全残し。えんどう豆も残し」とつづり、作