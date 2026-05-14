【モデルプレス＝2026/05/14】俳優の堺雅人が主演を務めるTBS日曜劇場「VIVANT」（7月スタート／毎週日曜よる9時〜）の公式X（旧Twitter）が5月14日に更新された。1枚のイラストに注目が集まっている。【写真】「VIVANT」“説明文一切なし”考察白熱の意味深投稿◆「VIVANT」“16日連続”の意味深投稿が話題同アカウントは4月29日、赤リップにロングコート姿で、黒髪を後ろで束ねた人物のイラストを投稿したのを皮切りに、5月14日