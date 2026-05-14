岡山県立美術館 岡山県立美術館は、5月22日から7月5日まで、岡山ゆかりの洋画家・鹿子木孟郎(1874-1941)の画業を紹介する企画展「生誕151年からの鹿子木孟郎 不倒の油画道」を開催します。 鹿子木孟郎は岡山県で洋画家・松原三五郎に学び、幼少期から西洋の思想や精神文化に触れる環境に育まれました。パリに渡ってからは、堅固な写実と構築的な画面を基盤に独自の油彩表現を確立。帰国後は京都を拠点に後進の育成に力を注