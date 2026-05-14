◆米大リーグドジャース―ジャイアンツ（１３日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、本拠地・ジャイアンツ戦に先発し、今季最多の１０５球を投げて７回４安打無失点、８奪三振の好投で４月１５日（同１６日）の本拠地・メッツ戦以来約１か月ぶりの白星となる３勝目（２敗）を挙げてチームの連敗を「４」で止めた。規定投球回にも再び到達し、