フリーの原千晶アナが、子役とのキュートなショットを公開した。「娘です．．．」と始めた原アナが１３日、自身のインスタグラムに投稿したのは、子役・倉田瑛茉との２ショット。「って言いたくなるくらい可愛い瑛茉ちゃんえまちゃんの言動全てに癒された１日でした」と続け、倉田を抱っこしたショットや、エプロン姿で肩を組んだショットなど、和やかな笑顔あふれるショットをシェアした。この投稿にファンからは「ビビっ