お笑いコンビのアンガールズが１４日、都内で行われた明治ブルガリアヨーグルトの体験型ＰＯＰＵＰイベント「塩で広がる簡単アレンジひと皿で満足できるヨーグルトへ。」に、タレントのゆうちゃみと共に登壇した。ヨーグルトに塩を入れるアレンジが紹介されたことにちなみ、「プラスすると最強になれるもの」を問われた田中卓志は「やっぱり山根という相方ですかね」と即答。理由として、「塩っぽいじゃないですか。時々毒