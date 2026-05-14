高市総理は、先ほど自身のXを更新し、ペルシャ湾に滞留していた日本関係船舶1隻が、ホルムズ海峡を通過したことをあきらかにしました。石油元売り大手ENEOS関連の原油タンカーを指すとみられます。この船舶には、4人の日本人乗組員が乗船していて、この結果、ペルシャ湾内に残る日本関係船舶は39隻となりました。そのうち1隻に3人の日本人乗組員が乗船しています。高市総理は4月末に続く今回の船舶の通過について、「邦人保護の観