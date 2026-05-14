自宅で教え子に対し性的暴行を加えようとしたとして、埼玉県内の県立高校の教諭が逮捕されました。準強制性交等未遂の疑いで逮捕されたのは、埼玉県内の県立高校教諭・茂木良太容疑者（41）です。茂木容疑者は2023年4月から6月にかけて、当時教え子だった10代の女子高校生に対し、自宅で性的暴行を加えようとした疑いがもたれています。警察によりますと、今年3月に当時の女子高校生から「身体を触られる被害にあった」などと警察