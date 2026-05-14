ロックバンド「MAN WITH A MISSION」が14日、公式サイトを更新、同日に米サンフランシスコで開催する公演において、ベースのKamikaze Boy（カミカゼ・ボーイ）が体調不良により、出演を見合わせることを発表した。バンドの公式サイトで「5月14日、August Hallにて開催予定のSan Francisco公演につきまして、カミカゼ・ボーイが体調不良のため出演を見合わせることとなりました」と報告。公演当日の欠席発表について「公演を