本日5月14日（木）の『林修の今知りたいでしょ！』は、2時間スペシャル。『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season３』に出演中の沢村一樹をはじめ、岩田絵里奈、伊集院光、磯山さやかをゲスト学友に迎え、「芸能人・経験者が語る病気のサイン」をテーマに放送される。ある日突然襲ってくる病だが、実は発症の際にはさまざまなサインがあるそう。それに気づくことで早期発見につながり、重症化のリスクを下げる可能性が。そこで今回は