5月14日、全国無料のBS放送局「BS10（ビーエステン）」は、明日15日に開催される「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」セミファイナルの第1戦、長崎ヴェルカvs千葉ジェッツの模様を生中継することを発表した。 Bリーグの頂点を決める負けられない戦いがいよいよ最終盤を迎える。クォーターファイナルを勝ち抜いたのは、長崎、千葉J、琉球ゴールデンキングス、名古屋ダイ