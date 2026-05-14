ＩＡＣＥトラベルが後場急騰し一時前日比１４８円（１２．３％）高の１３４８円に買われる場面があった。正午ごろに、２７年３月末時点の株主から株主優待制度を導入すると発表したことが好感されている。毎年３月末時点で１単元（１００株）以上を半年以上継続して保有する株主を対象にＱＵＯカード２０００円分を提供する。 また、同時に発表した２７年３月期連結業績予想で、売上高３３億７５００万円（前期比１１