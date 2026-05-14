住友林業が続落。ＳＭＢＣ日興証券は１３日、同社株の目標株価を１９３０円から１５５０円に引き下げた。投資評価は３段階で真ん中の「２」を継続した。米国住宅に関しては、金利高止まりによるアフォーダビリティ（価格の手ごろさ）低下や中東情勢などマクロの不透明感もあり、当面は厳しい市場環境が続くと予想。２６年１２月期業績は会社計画の未達を見込んでいる。中長期では米国住宅市場や同社業績の成長余地は大きい