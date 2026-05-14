インテリジェントウェイブは急落。１３日取引終了後、２５年６月期単独業績予想について売上高を１７４億円から１７２億円（前期比１０．３％増）へ、営業利益を２４億円から２０億円（同８．２％増）へ下方修正すると発表した。一部顧客向け案件の品質対応が想定より長期化し、コスト増加や収益機会の遅れが生じた影響を織り込んだ。これを嫌気した売りが優勢となっている。 出所：MINKABU PRESS