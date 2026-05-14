「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」１４日午後１時現在で任天堂が「買い予想数上昇」１位となっている。 任天堂は続落。一時２９０円安の６８５１円まで売られる場面があった。今月８日に開示した２７年３月期の業績予想で売上高が前期比１１％減の２兆５００億円、最終利益が同２７％減の３１００億円と減収・最終減益見通しだったことで、これが嫌気される形で売り込まれた。ただ、株価は３月中