クラボウが後場切り返しプラス圏に浮上している。午後１時３０分ごろに９月３０日を基準日として１株を５株に株式分割すると発表しており、好材料視されている。投資単位当たりの金額を引き下げることで、株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることが目的という。 また、同時に発表した２７年３月期連結業績予想で、売上高１５４０億円（前期比７．１％増）、営業利益１１２億円（同２２．０％増）、純利益１３０億円（