午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は６５５、値下がり銘柄数は８６９、変わらずは３６銘柄だった。業種別では３３業種中１３業種が上昇。値上がり上位に水産・農林、パルプ・紙、ガラス・土石、化学など。値下がりで目立つのは不動産、建設、非鉄金属など。 出所：MINKABU PRESS