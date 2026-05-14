【写真】カナダの街を背景に爽やかなライトブルーのニットポロ姿を公開した目黒蓮 Snow Manの目黒蓮が自身のInstagramを更新し、フェンディ（FENDI）の洋服を身に纏ったオフショットを披露した。 ■ブランドアンバサダーを務めるフェンディとの特別企画のオフショットが到着 イタリア・ローマを代表するラグジュアリーブランドのフェンディ。そのブランドアンバサダーを務める目黒とのスペシ