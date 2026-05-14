宇野澤組鐵工所 [東証Ｓ] が5月14日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期の経常利益(非連結)は前の期比1.8％減の6億円になり、27年3月期も前期比9.4％減の5.5億円に減る見通しとなった。3期連続減収、減益になる。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の経常利益は前年同期比69.0％増の2.8億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の12.6％→18.7％に大幅上昇した。 株探ニュース