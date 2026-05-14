ＳＷＣＣ [東証Ｐ] が5月14日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比2.3倍の261億円に急拡大し、27年3月期も前期比6.8％増の279億円に伸びを見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。6期連続増収になる。 同時に、前期の年間配当を200円→223円(前の期は136円)に増額し、今期も前期比27円増の250円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年