ＳＴＧ [東証Ｇ] が5月14日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比25.9％減の3.8億円になったが、27年3月期は前期比10.5％増の4.2億円に伸びる見通しとなった。6期連続増収になる。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比5.3％減の1.2億円に減ったが、売上営業利益率は前年同期の7.2％→7.2％とほぼ横ばいだった。 株探ニュース