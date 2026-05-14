櫻島埠頭 [東証Ｓ] が5月14日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比35.1％増の4億0400万円に拡大したが、27年3月期は前期比1.0％減の4億円とほぼ横ばい見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常損益は300万円の黒字(前年同期は2700万円の赤字)に浮上し、売上営業損益率は前年同期の-2.2％→0.5％に改善した。 株探ニュース