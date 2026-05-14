不二サッシ [東証Ｓ] が5月14日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比2.0％増の27.9億円になったが、27年3月期は前期比28.5％減の20億円に減る見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を27円→30円(前の期は25円)に増額し、今期も30円を継続する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比25.9％減の19.5億円に減り、売上営業利益率は前年同期の8.5％→6.8％に