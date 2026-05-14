ＵＡＣＪ [東証Ｐ] が5月14日後場(14:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終利益は前の期比39.0％増の388億円に拡大したが、27年3月期は前期比28.0％減の280億円に減る見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を105円→115円(前の期は1→4の株式分割前で150円)に増額し、今期は58円とし、前期の株式分割を考慮した実質配当は5.5％増配とする方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結