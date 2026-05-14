名港海運 [名証Ｍ] が5月14日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比2.8％増の82億円になったが、27年3月期は前期比18.3％減の67億円に減る見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を70円→80円(前の期は46円)に増額し、今期も前期比20円増の100円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比22.2％減の13億円に減り、売上営業利益率は前年同期の6.8％