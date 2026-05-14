習近平国家主席は5月14日午前、北京市内の人民大会堂で中国を公式訪問中のトランプ米大統領と会談を行いました。習主席は、「中米間の共通利益は相違より大きく、中米それぞれの成功は互いのチャンスであり、安定した中米関係は世界にとってプラスとなる」と強調したうえで、双方はライバルではなく、パートナーとなるべきであり、互いに成果を上げるよう力を入れ、共に繁栄し、新時代の大国関係の正しいあり方を示すべきだとの考