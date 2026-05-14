台湾メディアの中時新聞網は12日、「日本車にもハズレあり！」と題し、海外メディアの報道を引用して、定年退職をした高齢者が選ばない方がいい自動車ブランドについて伝えた。記事は、「日本車ブランドはこれまで品質の保証とされてきたが、すべての日本車が高齢者に適しているわけではない。故障の多さや高額な修理費は高齢者の負担を重くする」とし、米金融情報サイト・GOBankingRatesの記事を紹介した。それによると、ベテラン