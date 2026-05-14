くら寿司の万博メニュー全種が難波で復活！ のべ30万人が来店した「くら寿司大阪・関西万博店」。万博開催中はなかなか予約が取れずあきらめてしまった人も多いのではないでしょうか? そんな中、14日、なんば千日前に新しくオープンするメモリアル店で万博のメニューが大復活します。 メモリアル店では、実際に大阪・関西万博店で使われたオブジェ・テーブル・回転ベルトなどが移設され、再