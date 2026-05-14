俳優の小林旭が、14日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）に出演。1962年に結婚式を挙げた美空ひばりさんとの結婚生活を明かした。【写真】『徹子の部屋』出演…オフショットを公開した小林旭小林は美空ひばりさんとの出会いについて、雑誌の対談だったと言う。そこで「あなた、恋人いるの？」と尋ねられ、すでに恋仲の相手がいたが「いません」と答えてしまったことで、美空さんから食事など誘われるように