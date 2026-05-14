「ドジャース４−０ジャイアンツ」（１３日、ロサンゼルス）ドジャースのムーキー・ベッツ内野手が三回に復帰後初アーチとなる３号ソロを放った。試合後、グラウンドインタビューでは７回無失点で連敗ストッパーになった大谷翔平投手について「彼は最高だ」と絶賛した。直前にエスピナルが先制ソロを放ち、スタンドがざわついた中、ベッツも４球目のフォーシームを完璧に捉えた。打球は左翼席に勢いよく飛び込む２者連続３号