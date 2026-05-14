中国・北京の国会議事堂にあたる人民大会堂で、日本時間11時半ごろから行われたアメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席の会談がさきほど終了しました。会談は予定時間を40分以上超過し、2時間15分で終了しました。会談にはアメリカ側はトランプ大統領のほか、ルビオ国務長官や、ベッセント財務長官らが参加しました。