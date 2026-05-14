東京・八王子市にもクマが出没し、周辺の住民からは驚きと不安の声があがっていると2026年5月13日放送の「news zero」（日本テレビ系）が伝えた。クマが確認されたのは4月29日。地元の住民が備えたカメラに1メートルを超えるクマが映っていた。撮影されたのはJR八王子駅から約6キロ確認地点はJR八王子駅から約6キロの場所。撮影された場所の近くには小学校や住宅街もある。これまでの目撃情報は高尾山周辺を中心に多かったが、さら