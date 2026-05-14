昨日13日に続き、今日14日も大気の状態が不安定です。東北南部や関東、東海を中心に都市部でもゲリラ豪雨の恐れがあります。そんなゲリラ豪雨や梅雨前線、台風などによって発生する大雨は年々増加傾向にあり、これから夏にかけて注意が必要です。「大気の状態が不安定」と聞いた時の注意点や、チェックしておきたい気象情報について解説します。今日14日も大気の状態が不安定ゲリラ豪雨に注意昨日13日は上空の寒気や湿った空気の