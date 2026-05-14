スマートフォンやPCなどの製造原価に占めるメモリの割合が大きくなれば、iPhone、Mac、iPadの利益率は下がりやすくなるため、メモリ価格の急騰はAppleにとって大きな逆風に見えます。しかし、Apple専門の分析企業Asymcoのホレス・デディウ氏は、2026年の「メモリ・パニック」はAppleにとってむしろ有利に働く可能性があると指摘しています。The great memory panic of 2026 - Asymcohttps://asymco.com/2026/05/11/the-great-memor