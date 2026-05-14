◆大相撲夏場所５日目（１４日、東京・両国国技館）小結・若隆景（荒汐）が好調だ。右肘のケガの影響が心配されたが、速攻が決まっている限り、なんら心配はない。隆の勝（湊川）とは過去、１１勝９敗。拮抗しているが、４日目に同じ押し相撲の大栄翔（追手風）を圧倒したことからも問題はないだろう。１勝３敗と波に乗れない熱海富士（伊勢ケ浜）。３日目に王鵬（大嶽）との一番で見せて大きな体を使ったダイナミックな相撲を