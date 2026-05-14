スター・ウォーズ最新映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の公開にあわせてスペシャルカフェが登場。「STAR WARS」CAFE : Galactic Dinerが、大阪と東京に期間限定でオープンします！ 映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』スペシャルカフェ「STAR WARS」CAFE : Galactic Diner スケジュール：東京／渋谷：BOX cafe&space SHIBUYA109 渋谷店開催期間：2026