俳優の三浦宏規、高野洸（あきら）が１４日、都内で行われた舞台「キングダム?―継承―」（東京建物ＢｒｉｌｌｉａＨＡＬＬ、８〜９月）の製作発表に山本千尋、山口祐一郎らと出席した。人気漫画「キングダム」の舞台第２弾。２０２３年に上演した初演の続編で、三浦と高野が引き続きダブルキャストで主人公・信を演じ、大将軍・王騎が、激しい戦いの中で壮絶な死を遂げる物語を描く。三浦と高野は前作で絆が深まった様子。